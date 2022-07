De Fabriek van Diastatische Producten in Leiden verkeert in financiële problemen. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd en er is een bewindvoerder aangesteld.

In de fabriek in de Leidse Stevenshof worden moutextracten gemaakt voor onder meer bakkers en snoepfabrikanten. Zij gebruiken ze als smaakversterker of als kleurstof. Het bedrijf is opgericht in 1936 en zit sinds 1938 op het huidige adres aan de Rijndijk 156.

Vanuit de omgeving werd in het verleden regelmatig geklaagd over geur- en geluidsoverlast. Een paar jaar later werd daarom bepaald dat het bedrijf moest voldoen aan scherpere milieuregels.