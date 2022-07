De petitie die de Leidse huisarts Walter Schrader startte om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk bij huisartsen is ruim 53.000 keer ondertekend. Dat zijn er genoeg om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De ondertekenaars willen dat een aantal taken die nu bij de huisarts liggen elders in de zorg worden ondergebracht.

Schrader, die onlangs met zijn huisartsenpraktijk stopte, ziet dat steeds minder jongeren kiezen voor een eigen praktijk en vreest voor een 'zorginfarct'. "De overbelaste huisarts krijgt zoveel taken toegeschoven, dat hij het niet meer aankan. Jonge huisartsen willen geen praktijk meer beginnen, de overblijvende huisartsen hebben het daardoor nog zwaarder."

Volgens de initiatiefnemer van de petitie hoeft er niet per se meer geld voor de huisartsen te komen. "Het is nog maar de vraag of dat nodig is. We moeten vooral kijken wat er binnen de wet- en regelgeving anders kan", legt Schrader uit. Hij vindt dat de rol van de huisarts binnen de 24 uurszorg te groot is. "Iedereen moet langer thuisblijven wonen, korter in het ziekenhuis verblijven en ook de zorg voor chronisch zieken ligt helemaal bij de huisarts. Dag- en avonddiensten volgen naadloos op elkaar. Het is gewoon niet vol te houden."

Een van de ideeën van Schrader is om een verplichte rusttijd in te voeren. "Waarom werkt een huisarts van 8.00 uur tot 23.00 uur? Terwijl een beroepschauffeur dit niet mag. Je zou ook voor de huisarts een soort rijtijdenbesluit kunnen invoeren waarbij ze verplicht worden om rust te houden tussen dag- en avonddiensten in."

Omdat Schrader meer dan 40.000 handtekeningen ophaalde is het mogelijk om het onderwerp aan te kaarten in de Tweede Kamer. "Dat is genoeg voor een burgerinitiatief. De Kamer moet er dan een besluitvormend debat over voeren", weet Schrader.

Om goed beslagen ten ijs te komen laat de oud-huisarts momenteel door juristen onderzoeken of er een wettelijke basis is om de wetten te veranderen. "Als dat zo is, gaan we in september naar de Tweede Kamer."