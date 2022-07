De gemeente heeft een schikking getroffen met de eigenaren van coffeeshop GOA aan de Korte Mare. Leiden betaalt 810.000 euro als compensatie voor misgelopen inkomsten en imagoschade die de coffeeshop opliep nadat burgemeester Lenferink in 2013 besloot om de vergunning van GOA niet te verlengen. Een gedwongen periode van sluiting van drie jaar volgde.

n 2016 stelde de Raad van State de coffeeshop in het gelijk in het bezwaar dat tegen het besluit van de burgemeester was ingesteld. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de gemeente niet voldoende grond had om de vergunning te weigeren. Volgens Lenferink had GOA een te grote handelsvoorraad softdrugs in huis. Daar was de rechter het niet mee eens. Ook een advies van het Landelijk Bureau Bibob woog volgens de bestuursrechter niet zwaar genoeg om de vergunning te weigeren.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Lenferink nu dat het college akkoord is gegaan met de schikking tussen de gemeente en de coffeeshophouder. "Daarmee is een einde gekomen aan een langlopend geschil", schrijft de burgemeester.

Leiden hoopt het geld te kunnen claimen via de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering. "Die hebben we immers om een beroep op te doen bij claims zoals in deze zaak." De verzekeraar is het daar echter niet mee eens en daarover loopt een geschil met de gemeente. Ook probeert de gemeente een deel van de schade op de Staat te verhalen. Die is in de ogen van Lenferink medeverantwoordelijk doordat Leiden zich moest baseren op adviezen, informatie en feiten die op landelijk niveau zijn aangeleverd door het landelijk bureau Bibob, maar die niet voldragen genoeg bleken te zijn om de besluiten te nemen zoals die zijn genomen.

Dat de verzekeraar niet wil betalen, heeft ermee te maken dat de gemeente in 2015 is overgestapt naar een nieuwe verzekeraar. Dat was min of meer gedwongen, want door de hoogte van de premie van de aansprakelijkheidsverzekering is het aangaan ervan aanbestedingsplichtig. Die aanbesteding werd dus door een andere verzekeraar gewonnen.

De oude verzekeraar zag het niet als zijn plicht dekking te geven inzake de claim van de coffeeshop en de nieuwe verzekeraar ook niet, met onder andere als reden dat deze zaak niet gemeld was als risico bij het aangaan van de verzekering. Het college was en is het hier niet mee eens en is een juridische procedure begonnen tegen de nieuwe verzekeraar. In eerste aanleg heeft de gemeente bij de rechtbank in Amsterdam geen gelijk gekregen. Leiden is het daar niet mee eens en is daarom in hoger beroep gegaan bij het hof in Amsterdam. Die procedure loopt nog.

De gemeente is al jaren bezig met touwtrekken over de hoogte van de te betalen schadevergoeding. In de gemeentelijke begroting werd de afgelopen jaren steeds rekening gehouden met de financiële afwikkeling van deze zaak. Ook werden de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad regelmatig vertrouwelijk bijgepraat. Omdat er sinds kort een nieuwe raad is geïnstalleerd, heeft Lenferink de historie van de zaak voor de raadsleden op een rij gezet.

In 2011 is door de politie een grootschalig strafrechtelijk onderzoek verricht waarbij de toenmalige eigenaar en exploitant van de coffeeshop strafrechtelijk werd vervolgd. Omdat de aangetroffen verdovende middelen door een niet geijkte weegschaal bleken te zijn gewogen, werden de aangevoerde bewijsmiddelen in hoger beroep niet toegelaten in de strafzaak en werd het OM in zijn vervolging in 2013 niet ontvankelijk verklaard. Ook na cassatie bij de Hoge Raad bleef die uitspraak in stand.

Toen in 2013 de oud-bedrijfsleider van de coffeeshop de zaak over wilde nemen en een vergunning aanvroeg, werd die door Lenferink geweigerd op basis van politierapportages en een Bibob-advies. Nadat de gemeente eerst enkele keren in het gelijk werd gesteld toen de coffeeshophouder bezwaar maakte tegen het weigeren van de vergunning, oordeelde de Raad van State in 2016 uiteindelijk dat Lenferink die wel had moeten verlenen. Dat gebeurde in april van dat jaar alsnog.

Op 25 oktober 2016 hebben de exploitant en de voormalige exploitant, die ook de verhuurder van de coffeeshop is, de gemeente Leiden aansprakelijk gesteld en eisten een schadevergoeding. In 2017 hebben deze partijen de gemeente Leiden gedagvaard bij de rechtbank in Den Haag. Door de eisende partijen werd een schadevergoeding gevorderd, bestaande uit gemiste exploitatieopbrengsten, gemiste huurinkomsten, kosten van rechtsbijstand, deskundigenkosten en proceskosten ter hoogte van 2.745.000 euro.

Na verschillende gerechtelijke uitspraken koos de gemeente uiteindelijk voor een schikking. De rechter oordeelde namelijk dat het schadebedrag nog steeds opliep, zolang er geen overeenstemming was bereikt. Uiteindelijk is de zaak onderling afgedaan door een betaling van 810.000 euro.