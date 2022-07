Het hoogste punt van het Indoor Sportcentrum (ISC) aan de Telderskade is bereikt. Het nieuwe complex wordt aan de kant van de Churchilllaan ruim twintig meter hoog. De breedtesporthal aan de kant van de Boshuizerkade wordt lager. Het sportcentrum vervangt de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal.

Het ISC bestaat uit twee hallen. In de grote topsporthal is plaats voor net geen 2.500 mensen. Deze hal is onder meer bedoeld voor mbo Rijnland en ZZ Leiden. In de kleinere breedtesporthal is plaats voor maximaal 200 mensen publiek. De hal wordt doordeweekse overdag bijna helemaal gebruikt door het Leonardo College voor lichamelijke opvoeding (gymnastiekonderwijs) en sport. Op doordeweekse avonden en in de weekenden maken de Leidse sportverenigingen gebruik van deze hal.

Met de bouw van het ISC is eind 2021 begonnen. De oplevering van het sportcentrum staat gepland voor mei volgend jaar. Het complex kan dan in de zomer in gebruik worden genomen.