Na omwonenden, de Vrienden van Vlietland, een burgerinitiatief uit Voorschoten en de Voorschotense oppositie, wil nu ook een deel van de Leidse gemeenteraad inspraak in de plannen voor een groot project waarbij 222 recreatiewoningen worden gebouwd in Vlietland. Dat gebeurt weliswaar op grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar het gebied wordt door inwoners van de hele regio gebruikt.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks Leiden hebben nu vragen gesteld aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. De partijen vrezen dat het natuurlijke evenwicht in het gebied ernstig wordt verstoord als de aanleg van het park doorgaat. Ze vragen het stadsbestuur daarom om zich bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland hard te maken voor het openhouden van het gebied, zodat dat voor iedereen toegankelijk blijft. "Het ligt immers vlak over onze gemeentegrens", zo betogen de Leidse raadsleden Martine van Schaik, Laura Delver en Emma van Bree. "Deze ingrijpende ontwikkelingen vergen daarom zorgvuldig overleg tussen de betrokken gemeentes.

In Vlietland komt een vakantiepark met 222 recreatiewoningen tot 120 vierkante meter groot, 569 parkeerplaatsen, een restaurant en een bedrijfswoning. Die plannen zijn al zo'n zeventien jaar oud, maar door verschillende oorzaken gebeurde er lange tijd weinig tot niets mee. Nu komt de start van de realisatie in zicht en buigt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich komend najaar over het bestemmingsplan dat het park mogelijk moet maken. Daartegen ontstaat nu opnieuw veel verzet.

Een petitie tegen Dutch Lake Residence, zoals het plan heet, is sinds dit weekeinde al 10.000 keer onderschreven. Hiltje Haasjes die de petitie begon, vindt juist het feit dat het plan al zo oud is, pleit voor een herziening ervan. "Er is in zeventien jaar veel veranderd. Er is in Voorschoten bijvoorbeeld een hele woonwijk bijgekomen en dan hebben we het nog niet eens over de stikstofproblematiek. Als je zo'n plan nu zou maken, zou het alleen gaan om dagrecreatie en niet om verblijfsrecreatie."