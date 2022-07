De eigenaar van de beschoten woning in de Leidse Merenwijk, Ibrahim Y, wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale drugshandel en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan mediapartner Omroep West. De 33-jarige Y. staat internationaal gesignaleerd en bevindt zich mogelijk in het buitenland.

Y. is naast eigenaar van Club Magnum in Zoetermeer en Club Blu in Rotterdam ook eigenaar van meerdere woonhuizen. Afgelopen donderdag werd een van deze woningen aan de Sparrenrode in Leiden beschoten. De politie vond meerdere kogelhulzen bij de woning.

Buurtbewoners vertelden toen dat ze wakker schrokken van harde knallen, die mogelijk uit een automatisch wapen kwamen. Zo'n wapen is later inderdaad teruggevonden naast een motorscooter met Bulgaars kenteken. Die is waarschijnlijk door de daders gebruikt en achtergelaten na een val. De politie hield zondag een 33-jarige Rotterdammer aan als verdachte voor het schieten op het huis. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.

Het OM verdenkt Y. naast internationale drugshandel ook van witwassen. Uit onderzoek blijkt dat de ondernemer het pand van de Zoetermeerse nachtclub mogelijk heeft aangeschaft met crimineel geld. Het pand van de club werd in 2019 op last van de burgemeester gesloten nadat het twee keer werd beschoten en er twee keer een handgranaat voor de deur werd gevonden. Desondanks ging het eind juni dit jaar weer mis toen er in één weekend op zowel de Zoetermeerse als Rotterdamse clubs werd geschoten.

Uit onderzoek van Omroep West en Sleutelstad blijkt dat het incident aan de Sparrenrode in verband staat met grof geweld tegen de nachtclubs in Zoetermeer en Rotterdam. Schietpartijen in Leiden, op het woonhuis en een bedrijf, zijn via een web van ondernemingen en adressen te linken aan de uitgaansgelegenheden Magnum en Blu. De centrale figuur in dat grote netwerk van ondernemingen, bedrijfspanden en woonhuizen is Ibrahim Y.

Een deel van de bedrijven van Y. staat ingeschreven op het adres aan de Kenauweg in Leiden, waar onlangs een handgranaat werd gevonden. Via een andere onderneming wordt hij gelinkt aan het beschoten woonhuis aan de Sparrenrode. Ook het huis ernaast is direct aan hem te linken en is bovendien van dezelfde eigenaar als het bedrijfspand aan de Kenauweg.

Ook de Leidse burgemeester Henri Lenferink (PvdA) liet in de gemeenteraad weten dat hij 'het stellige vermoeden' heeft dat het incident bij het huis aan de Sparrenrode te maken heeft eerdere incidenten in de stad. Daarbij hoort ook het beschieten van shishalounge Marrakesh Lounge aan de Herenstraat. De relatie tussen Y. en die shishalounge wordt overigens niet direct duidelijk uit het onderzoek van Omroep West en Sleutelstad. Ibrahim Y. was zeven jaar geleden wel betrokken bij de onderneming maar die band werd toen, in ieder geval op papier, verbroken.

Zowel het bedrijfspand aan de Kenauweg, de met houten platen afgedichte Marrakesh Lounge, als de woning aan de Sparrenrode zijn door burgemeester Lenferink in eerste instantie voor twee weken gesloten. Hij beraadt zich op een langere sluiting. Het AD meldde ruim een maand geleden dat de politie beslag heeft gelegd op het huis van Y. in Leiden. Het OM laat maandag weten dat dat niet om het beschoten huis aan de Sparrenrode gaat.