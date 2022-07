De aanleg van het ondergrondse warmtenet van Rijswijk naar Leiden is een belangrijke stap dichterbij gekomen. In het bijzijn van minister Rob Jetten is maandagmiddag een overeenkomst getekend waarmee het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en Gasunie als uitvoerende partij officieel de samenwerking zijn aangegaan.

De betrokken partijen verwachten dat in 2025 de eerste werkzaamheden voor de aanleg beginnen. Medio 2027 zou dan de eerste warmte aan Leiden en een aantal omliggende gemeenten kunnen worden geleverd.

Het tracé sluit aan op het warmtenet dat straks van Rotterdam naar Den Haag gaat. Dit project, dat WarmtelinQ wordt genoemd, maakt gebruik van de warmte die vrijkomt bij de industriële bedrijvigheid in het Rotterdams havengebied. Deze warmte wordt opgevangen en dient voor het verhitten van water dat met een ondergronds leidingnet via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar de al bestaande energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein in het Haagse Regentessekwartier gaat. Dankzij moderne technologieën is het mogelijk om er maximaal 120.000 woningen en bedrijven mee te verwarmen.

Er moeten nog wel wat stappen worden gezet, voordat de daadwerkelijke aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden kan beginnen. Zo moeten eerst nog alle vergunningen worden verstrekt. "Het vergunningentraject hebben we inmiddels samen met de provincie opgepakt. Hierover vindt afstemming met de betrokken gemeenten plaats", zegt een woordvoerder van Gasunie hierover tegen Omroep West. In dit overleg wordt onder meer gesproken over de precieze loop van het buizenstelsel.

Ondanks dat het vergunningentraject nog doorlopen wordt, heeft het provinciebestuur drie weken geleden al besloten om voor deze uitbreiding naar Leiden een investeringssubsidie van 81 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het ministerie doet hier nog eens 22,5 miljoen bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Energiebedrijf Vattenfall zal in Leiden de warmte afnemen en aan haar klanten leveren.

De aanleg van het tracé Rotterdam-Den Haag is verder gevorderd. De eerste werkzaamheden zijn al begonnen.