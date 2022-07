Tijdens de raadsvergadering van 7 juli is Bert Jansen geïnstalleerd als raadslid voor D66. De voormalige eigenaar van café Odessa komt in de raad, omdat Fleur Spijker onlangs is benoemd tot wethouder.

Eerder werd Jansen al geïnstalleerd als duoraadslid in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Als raadslid gaat hij de komende vier jaar in de Leidse gemeenteraad aan de slag met de portefeuilles omgevingskwaliteit, afval, recycling, bestuur en dienstverlening. "Ik heb ontzettend veel zin om me als raadslid in te zetten voor duidelijke taal in de stukken en brieven van de gemeente", benoemt Jansen een van zijn aandachtspunten voor de komende tijd. "Ik vind het belangrijk dat de gemeente begrijpelijk en duidelijk communiceert met de inwoners van de stad. Daarom wil ik dat er een loket wordt geopend waar Leidenaren direct terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast ga ik mij inzetten voor een groener Leiden. Met groene daken en waar tegels vervangen worden door planten." Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden