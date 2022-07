De politie heeft afgelopen vrijdag een 33-jarige Rotterdammer opgepakt die ervan wordt verdacht op een woning aan de Sparrenrode in de Leidse Merenwijk te hebben geschoten. Dat is zondag aan het einde van de middag bekendgemaakt. De verdachte zit vast en zijn betrokkenheid bij het schietincident van 7 juli wordt onderzocht. De man wordt maandag 11 juli voorgeleid aan de rechter- commissaris.

Volgens burgemeester Lenferink is de schietpartij niet los te zien van het aantreffen van een handgranaat in de Stevenshof en twee eerdere schietpartijen op de Marrakesh Lounge in de Herenstraat.

Onderzoek van Sleutelstad en Omroep West op basis van getuigen en informatie van de Kamer van Koophandel en het Kadaster wijst inderdaad uit dat alle geweldsmisdrijven te herleiden zijn tot enkele hoofdpersonen waarvan Ibrahim Y. de belangrijkste is. Deze 33-jarige Leidenaar is ook eigenaar van clubs in Rotterdam en Zoetermeer die ook meerdere keren zijn beschoten en in brand zijn gestoken.