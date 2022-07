Een petitie tegen het volbouwen van een stuk Vlietland met een paar honderd vakantiewoningen en de aanleg van nog veel meer parkeerplekken wordt massaal onderschreven. Sinds vrijdag hebben al bijna 5.200 mensen aangegeven het niet eens te zijn met de plannen van Kondor Wessels Vastgoed (KWV) en DGI Ventures (DGI). Ook de gemeenteraad van Voorschoten heeft de plannen inmiddels scherp in het vizier. De raad wil er over mee kunnen praten, ook al gaat het om een ontwikkeling in buurgemeente Leidschendam-Voorburg.

Dutch Lake Residence - Vlietland, zoals het plan heet, voorziet in 222 kavels aan het water of in het bos waarop recreatiewoningen gebouwd worden. Er komen zelfbouwkavels waar toekomstige eigenaren zelf een woning kunnen laten neerzetten en kant-en-klare kavels waar de woning al is gebouwd. De woningen zijn volgens de ontwikkelaar een uitstekende belegging en geschikt voor zowel (deels) eigen bewoning als voor verhuur.

Die komen volgens de ontwikkelaars 'in een divers landschap bestaand uit verschillende werelden met elk hun eigen identiteit: bosrand, bosweide, krekenbos, waterkant, oeverveld, rieteiland en de strandrand'. Naast de woningen, die in grootte variëren van klein (circa 60 m2) tot groot (120 m2), komen er aanlegsteigers en haventjes voor sloepen en bootjes en ongeveer 560 parkeerplaatsen.

De woningen moeten aan de noordkant van het gebied komen. Vlak naast de haven en restaurant Waterfront. Dat ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar op de grens met Voorschoten. Het protest tegen de plannen komt dan ook uit die gemeente. Initiatiefnemer is Caroline Verhoef van de organisatie 'Burgerinitiatief Voorschoten'. Begin oktober wil ze de handtekeningen overhandigen aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg die een besluit over het plan moet nemen. De oproep is een algehele herziening van de plannen, waarbij natuur, rust en ruimte behouden blijven.

Overigens bestaan er al twintig jaar plannen voor het bouwen van recreatiewoningen in het gebied. In 2007 zette de Raad van State er een voorlopige streep door. In 2010 werd een aangepast plan alsnog goedgekeurd. Al die tijd strijden ook de Vrienden van Vlietland al tegen de toekomstige bebouwing.

De verkoop van de eerste kavels en recreatiewoningen start volgens de ontwikkelcombinatie nog dit jaar. Al in 2023 moeten de eerste kavels opgeleverd worden. Dat gaat wel gefaseerd over een aantal jaren. Er moeten nogal wat werkzaamheden en inpassing aan landschap plaatsvinden.