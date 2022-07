De Langegracht is weer geopend voor auto's. Vrijdagmiddag om 16.00 uur werden de laatste afsluitingen verwijderd. Maandag start de inrichting van het Schuttersveld. Dat is het laatste deel van de Centrumroute die loopt tussen de treinstations Leiden Lammenschans en Leiden Centraal.

Doordat er vertraging is bij de levering van de klinkers die onder andere nodig zijn voor de stoepen, wordt daar de komende periode nog aan gewerkt. Naar verwachting is het straatwerk eind augustus helemaal klaar. Fietsers moeten hierdoor nog even om blijven fietsen.

In de tussentijd gaat aannemer KWS aan de slag met de herinrichting van het Schuttersveld. Omdat daar tijdens de werkzaamheden voor auto's eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, moet de Oude Herengracht in die periode openblijven om het centrum goed bereikbaar te houden. De werkzaamheden aan de Oude Herengracht kunnen daarom pas weer opgestart worden als het Schuttersveld klaar is. Omdat de werkzaamheden nieuwe omleidingen voor het verkeer tot gevolgd hebben, worden in het centrum de gele borden weggehaald of aangepast.

Het Schuttersveld wordt de komende maanden geschikt gemaakt voor een goede doorstroming van de bussen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd. Door het toevoegen van bomen en groene bermen wordt het Schuttersveld straks een groenere entree van de stad.