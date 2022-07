Ouderenorganisaties in de Leidse regio zien dat het aantal mensen met dementie toeneemt. Daarom werken ze nu samen bij het opleiden van nieuwe casemanagers dementie. Om een nieuwe lichting casemanagers op te leiden, hebben zorgorganisaties ActiVite, Libertas Leiden en WIJdezorg samen met opleider Breederode Hogeschool een post-hbo voor tien verpleegkundigen georganiseerd. Daarvan zijn er nu zeven afgestudeerd.

Een casemanager is een vaste begeleider die iemand met dementie bijstaat en er ook is voor de mantelzorger. Casemanagers horen de verhalen van mensen aan en proberen mensen inzicht te geven in de gevolgen van dementie. Daarnaast maken ze de mensen wegwijs in zorgland.

Iris Griffioen van thuiszorgorganisatie ActiVite: "Als casemanager regel je veel voor mensen. Je zorgt ervoor dat de juiste zorg ingezet wordt. Casemanagers hebben ook kennis van de actuele regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van wat wel en niet mag bij de verzorging van iemand met dementie."

Het samenbrengen van de studenten heeft volgens de betrokken organisaties als extra voordeel dat zij elkaar en elkaars zorginstellingen beter leren kennen. Daardoor wordt de samenwerking op het gebied van dementiezorg in de regio versterkt en neemt de kennis van de sociale kaart ook toe.