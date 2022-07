Het woonhuis in de Merenwijk dat in de nacht van woensdag op donderdag werd doorzeefd met kogels gaat voor twee weken op slot. Dat heeft burgemeester Lenferink besloten, zoals hij eerder ook al deed bij de beschoten Marrakesh Lounge en een bedrijfspand aan de Kenauweg waar een handgranaat werd gevonden.

Met de sluiting van de woning, die via een aangeplakt affiche op de deur bekend is gemaakt, wil Lenferink de rust in de wijk terug laten keren. In de komende twee weken neemt hij een beslissing over wat er verder met de woning gaat gebeuren.

Donderdagavond zei Lenferink in de gemeenteraad al dat hij het 'stellige vermoeden' heeft dat de drie ernstige geweldsmisdrijven van de afgelopen weken in Leiden aan elkaar zijn gerelateerd. Hij zei daarbij ook dat de sluiting van de inmiddels twee keer beschoten Marrakesh Lounge verlengd gaat worden en dat hij dat ook overweegt voor het bedrijfspand aan de Kenauweg.

De sluiting van de woning aan de Sparrenrode is vrijdagavond ingegaan en geldt in ieder geval tot vrijdag 22 juli.