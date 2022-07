Na een succesvolle eerste editie van de Leidse Rembrandtdagen is het 17e eeuwse straattheater zaterdagochtend voor de tweede keer van start gegaan. Het was in 2019 al de bedoeling dat het festival voortaan jaarlijks in het historische centrum van Leiden zou worden gehouden, maar corona gooide roet in dat voornemen. Maar vanaf nu dan wel echt elk jaar.

Om stipt 11.00 uur gingen de Leidse Rembrandtdagen van start met een speciaal 'nachtwacht-moment' in de Haarlemmerstraat. Op de hoek met de Lange Mare stonden de figuranten opgesteld voor de spectaculaire openingshandeling. Vervolgens trok de stoet onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq het Pieterskwartier in. De oudste Leidse wijk is dit weekeinde grotendeels afgesloten. Bewoners is gevraagd zoveel mogelijk hun auto buiten de wijk te parkeren zodat het gebied rond de Pieterskerk echt de sfeer ademt van de tijd dat Rembrandt van Rijn hier aan zijn schilderscarrière begon. De Leidse Rembrandtdagen zijn zaterdag 9 en zondag 10 juli gratis te bezoeken tussen 11.00 tot 17.00 uur. Het gebied is alleen te voet toegankelijk. Iedere bezoeker ontvangt bij het betreden van de wijk een programmaboekje met daarin een plattegrond waarop alle scènes en levende schilderijen staan aangegeven. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden