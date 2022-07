Feest in Park Matilo vrijdagmiddag: wethouder Fleur Spijker opende daar de nieuwe Buurtcamping. Het is de start van een weekend vol activiteiten voor buurtbewoners. Anders dan gepland, is het de enige Buurtcamping dit weekend. De andere editie dit weekend in Leiden-Noord, gaat niet door.

Op de Buurtcamping is het de bedoeling dat buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten, in contact komen. De groep kampeerders bestaat voor een derde uit minima, een derde uit betalende gasten en een derde uit vrijwilligers.

Organisator Marten Ris vertelde eerder aan Sleutelstad: "Op de Buurtcamping hopen we dat mensen uit verschillende bubbels elkaar ontmoeten. Dat gebeurt niet als je thuis in je bed ligt, wel als jullie tenten naast elkaar staan.'' Dat vindt ook wethouder Fleur Spijker, die de Buurtcamping vrijdagmiddag opent. Ze vindt het een 'ontzettend mooi initiatief dat hopelijk de start is van nog veel meer mooie initiatieven.'

Tuin van Noord

Hoewel dit de eerste keer is dat Park Matilo het decor is van de Buurtcamping, is het kampeerweekend niet nieuw in Leiden. In de Tuin van Noord vindt het evenement al langer plaats. Dit jaar liep het echter spaak; de Tuin van Noord blijft dit weekend leeg.

Organisator Henk Blaubeen vertelt dat ze veel aanmeldingen hadden van betalende gasten, maar maar weinig van minima, terwijl het doel van de Buurtcamping juist is om die groepen met elkaar te verbinden. Reden voor de vrijwilligers om de Buurtcamping af te blazen. "Het is niet de bedoeling om een camping op te zetten voor alleen mensen die zo'n weekend normaal gesproken zelf ook goed kunnen betalen", vertelt Blaubeen. "We weten wat ons te doen staat voor volgend jaar: zorgen dat we ook minima bereiken."