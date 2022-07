Een icoon uit het Leidse studentenleven wordt volgend jaar klaargemaakt voor de toekomst. Het Flanorpad, waar circa 250 studenten onderdak vinden, staat een grondige renovatie en verduurzaming te wachten.

De vier woontorens aan de Wassenaarseweg die samen het Flanorpad vormen, stammen uit 1967. Het is toe aan een flinke opknapbeurt, laat verhuurder DUWO weten. Het complex wordt aangesloten op stadsverwarming, krijgt zonnepanelen en een nieuwe buitenschil. Ook krijgt het interieur een opknapbeurt en wordt de brandveiligheid verbeterd, laat de verhuurder weten.

Na de renovatie is het complex gereed om in de toekomst van het gas af te kunnen. In de toekomst volgen de andere gebouwen van de studentenhuisvester. "We moeten uiteindelijk alles doen, het is een enorme verduurzamingsopgave", zegt woordvoerder Frans-Pieter de Jong.

Sloop was geen optie, vertelde Anneleen Lagae, toenmalig directeur van de Leidse tak van DUWO, twee jaar geleden aan Sleutelstad. Nieuwbouw zou alleen mogelijk zijn in de vorm van zelfstandige woningen, terwijl gedeelde studentenhuizen zoals op het Flanorpad juist belangrijk zijn voor studenten. De renovatie stond toen nog op de planning voor 2021, maar dat is opgeschoven naar 2023.

Sociaal plan

De vier woontorens worden een voor een aangepakt. In de zes maanden die per toren nodig zijn voor de ingrijpende modernisering, worden de bewoners ergens anders ondergebracht. Waar is nog niet bekend, DUWO werkt aan een sociaal plan waarin afspraken worden gemaakt over de tijdelijke huisvesting en de vergoeding. Voor de eerste bewoners staat de tijdelijke verhuizing eind 2022 op de planning.