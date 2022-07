In het tweede kwartaal van 2022 stonden er in de Leidse regio 59 procent meer woningen te koop dan in het eerste kwartaal, meldt NVM. Het laat volgens de makelaarsvereniging zien dat er meer lucht komt in de woningmarkt. Al blijft die nog steeds krap.

In het eerste kwartaal van 2022 stonden er bij de NVM-makelaars in deze regio in totaal 720 woningen te koop. In het tweede kwartaal was dat flink gestegen naar 1.145 woningen. Er werden ook meer huizen verkocht: 834 woningen in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal waren dat er nog 650, een toename van 28 procent. Er was kortom meer keus voor de huizenzoeker.

De gemiddelde verkoopprijs in de Leidse regio was het afgelopen kwartaal 496.000 euro. Hoewel dat nog steeds 1,8 procent hoger is dan in het eerste kwartaal, sluit het wel aan bij de trend die al een tijd zichtbaar is. De verkoopprijzen stijgen nog steeds, maar de stijging vlakt wel flink af. Zowel landelijk als regionaal werd er minder overboden. Gingen koophuizen in het eerste kwartaal nog weg voor gemiddeld 9,4 procent meer dan de vraagprijs, in het tweede kwartaal was dat afgenomen naar 7,1 procent.

Woningaanbod

Hoewel de markt dus iets verruimt, is een evenwichtige woningmarkt nog ver weg, waarschuwt NVM-woordvoerder Lana Gerssen. "Er zijn gemiddeld minder bezichtigingen per woning en minder extreme biedingen. Maar ook in het tweede kwartaal werden opnieuw acht van de tien woningen boven de vraagprijs verkocht. Van een structureel ruim woningaanbod is nog zeker geen sprake."