De Leidse gemeente stelt extra geld beschikbaar aan Theater Ins Blau. Het theater vreest zonder dat geld te moeten sluiten, omdat de salarissen van het personeel dusdanig laag zijn, dat ze zonder salarisverhoging ander werk gaan zoeken. De financiële steun voor Theater Ins Blau komt uit de coronasteungelden van het Rijk en is van tijdelijke aard. Binnen een jaar moet er een structurele oplossing komen.

De Leidse gemeenteraad nam donderdagavond een motie aan om 'spoedig en tijdelijk extra financiële steun' voor Theater Ins Blau beschikbaar te stellen. Daarmee moet de dreigende sluiting worden afgewend. Uiteindelijk moet de organisatie met 5,2fte weer enig perspectief krijgen om samen met de gemeente een structurele oplossing te vinden. Het theater is volgens de raad belangrijk om te ondersteunen vanwege haar avontuurlijke en eigenzinnige programmering en haar belang voor theatermakers.

Wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) geeft aan dat nog 400.000 euro beschikbaar is in het potje van de coronasteungelden van het Rijk. Het theater vraagt 200.000 euro. Van Delft wil minder geld beschikbaar stellen, omdat ze het volledige bedrag niet redelijk vindt. Ze ziet geen ruimte om het geld uit andere middelen te halen en ze vindt het bovendien een incidentele oplossing voor een structureel probleem. Ook is de wethouder bang dat andere instellingen nu ook geld willen uit het potje van de coronasteungelden.

Haar eigen partij GroenLinks stemde voor het voorstel, maar wil niet dat haar wethouder het gehele gevraagde bedrag door Theater Ins Blau zonder meer geeft. De gemeenteraad lijkt met de motie de wethouder de ruimte te geven om te onderhandelen met het theater. Zo verwacht een van de indieners van de motie, Marc Newsome (PvdA), dat het theater tevreden is met de steun van de raad en dat de onderhandelingen tussen de wethouder en het theater constructief zijn. De raad wil dat er binnen een jaar structurele oplossingen komt. Alleen de VVD stemde tegen de motie.