Burgemeester Lenferink heeft het ‘stellige vermoeden’ dat drie ernstige geweldsmisdrijven die de afgelopen weken in Leiden plaatsvonden aan elkaar zijn gerelateerd. Hij zei dat donderdagavond in de Leidse gemeenteraad.

Het gaat daarbij om het salvo kogels dat onlangs werd afgevuurd op de reeds gesloten Marrakesh Lounge in de Herenstraat, de handgranaat die vorige week bij een pand aan de Kenauweg in de Stevenshof werd aangetroffen en de beschieting van een woning in de Sparrenrode in de Leidse Merenwijk van woensdagnacht.

De schoten die in de Merenwijk werden gelost, zijn afgevuurd met een Kalasjnikov. Mogelijk een AK-47. Donderdagochtend trof de politie zo'n machinegeweer aan op de vluchtroute van de daders. Het lag naast een motorscooter met Bulgaars kenteken.