In een container met bouwmaterialen is donderdagmiddag brand ontstaan. De bouwcontainer stond op een binnenplaats van een woning aan de Pelikaanstraat. De brandweer heeft de brand geblust. Enkele werklui zijn door ambulancepersoneel nagekeken in verband met rookinhalatie. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

