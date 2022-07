Rugby, schaken, streetdance of archery attack, kinderen kunnen het deze zomer allemaal gratis uitproberen. Niet alle kinderen hebben namelijk de mogelijkheid om op vakantie te gaan deze zomer. Ze kunnen terecht bij de eerste Zoeterwoudse sportzomer of bij de al vaker georganiseerde Leidse Sportzomer.

De Leidse Sportzomer start dit jaar voor de vijfde keer en daarom is er een feestelijke opening bij Voetbalvereniging Roodenburg in Leiden. Sportwethouder Fleur Spijker opent het sportieve evenement om 10.00. Er zullen verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld penaltyschieten, een springkussen en een hindernisbaan.

Tijdens het verdere verloop van de Leidse Sportzomer opent Voetbalvereniging Roodenburg haar poorten iedere maandag, woensdag en zaterdag. Kinderen van zes tot twaalf krijgen de mogelijkheid om de hele zomer actief te blijven en kennis te maken met verschillende sporten. Zij kunnen namelijk voetballen, rugby spelen, skeeleren, basketballen of schaken onder begeleiding. Kiezen hoeft niet, alles mag je uitproberen.

Zoeterwoude begint dit jaar voor het eerst ook een Sportzomer. Elke woensdag, te beginnen 13 juli, zijn er verschillende activiteiten te doen, allemaal gratis beschikbaar. Kinderen van vier tot dertien jaar kunnen iedere woensdag in de zomervakantie van 10.00 uur tot 13.00 uur terecht bij sportpark Haasbroek. Activiteiten zoals streetdance, zelfverdediging, archery attack of kin bal kunnen worden gespeeld. Alle sporten worden onder professionele begeleiding uitgevoerd. Ervaring is niet nodig en iedereen is welkom.

Aanmelden voor beide Sportzomers is niet verplicht.