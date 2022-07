In restaurant De Beukenhof in Oegstgeest kwamen woensdagavond een tiental landelijke prominenten bijeen om de lekkerste haring te kiezen in de Smitsloo Groep Nationale Haring Smaaktest 2022. Winnaar bleek de Leidse vishandelaar Kees Hartveld. Tweede werd de familie Schuitemaker uit Katwijk en op plek drie eindigde de haring van Van der Valk versmarkt uit Voorschoten.

Onder de prominente proevers waren een aantal landelijke bekendheden zoals Fred Teeven, Catharine Keijl, René van de Kerkhof, strafpleiter Natacha Harlequin, schrijver Jeroen Windmeijer en Theo van Es. De wedstrijd stond onder toezicht van notaris Mr. Janbert Heemstra van De Clercq advocaten en notarissen.

Dertien haringhandelaren hadden hun beste haring aangeleverd voor deze smaaktest. Dit jaar waren het niet alleen haringhandelaren uit de regio maar ook van ver daar buiten. Onder andere uit Heemstede en Maarsen.