Aan Sparrenrode in de Merenwijk is in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren geschoten. De politie heeft de buurt afgezet en onderzoek gedaan. Ook was er vannacht een politiehelikopter in de lucht.

Op foto's van sleutelstad.nl zijn pionnen met nummers ernaast te zien. Die geven aan waar de kogelhulzen terecht zijn gekomen. Een stukje verderop aan Kiekendiefhorst ligt een scooter op de grond. Op die plek is het politieonderzoek nog in volle gang.