Ook deze zomer wordt de Leidse Zwemvierdaagse weer georganiseerd in de zwembaden De Vliet. De inschrijving voor het recreatieve en sportieve evenement is geopend. Van 22 augustus tot en met 26 augustus is er voor de zwemliefhebbers weer de mogelijkheid om het bekende zwemvierdaagse kruisje te halen. De eerste dag dat er dit jaar wordt gezwommen is maandag 22 augustus. In die laatste week van augustus moeten de deelnemers vier van de vijf avonden hun baantjes trekken. Echte liefhebbers kunnen ook vijf avonden zwemmen.

Alle deelnemers worden uitgedaagd om tien baantjes per dag te trekken zodat er per persoon dagelijks vijfhonderd meter gezwommen wordt. Iedere deelnemer die vier dagen gezwommen heeft en daarmee het totaal aantal zwemmeters op 2.000 meter zet, heeft bij het zwemevenement een medaille verdiend. Snelheid is niet belangrijk, meedoen en gezelligheid staan voorop. Daarom heeft Sport in Beeld, de organisatie van het evenement, ook iedere avond voor muzikale begeleiding van de zwemmers gezorgd. Een en ander is mogelijk door de inzet van de vrijwilligers van De Vrienden van De Vliet die samen met de vrijwilligers van Sport in Beeld het evenement in goede (zwem)banen leiden. Op de donderdagavond is het badmutsendag. Die avond mag iedereen zijn gekste mooiste of opvallendste badmuts, petje, hoedje of hoofdeksel dragen tijdens het trekken van de zwembaantjes. Deelnemen kan voor 7,00 euro. Deelnemer moeten wel minimaal zwemdiploma A hebben. De start is alle avonden om 19.00 uur. Inschrijven kan online tot vrijdag 19 augustus 12.00 uur. Op maandag 22 augustus en dinsdag 23 augustus kan ook nog ingeschreven worden bij de kassa van openluchtzwembad De Vliet, maar dan zijn de deelnamekosten een euro hoger.