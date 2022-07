Reizigersorganisatie Rover is niet te spreken over de plannen van de gemeente Leiden om meer stadsbussen te laten rijden. Omdat er geen extra geld bij komt, betekent dit volgens Hans van Dam, voorzitter van Rover Holland Rijnland, dat het ten koste gaat van het streekvervoer.

Binnenkort begint de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de Leidse regio waarbij gekozen wordt voor een nieuwe vervoersmaatschappij. "De provincie Zuid-Holland is druk bezig om de wensen van de provincie, gemeentes en andere betrokkenen zoals Rover om te zetten in een verzameling van afspraken waar een vervoersmaatschappij zich straks aan moet houden", zegt Van Dam tijdens 'De avond met Robbert'.

De wensen lijken erg veel op de vorige aanbesteding en ook het bedrag wat beschikbaar wordt gesteld is hetzelfde. Wel wil de gemeente Leiden een paar dingen veranderen. Zo willen ze bijvoorbeeld dat de stadsbussen vaker gaan rijden. "Maar daarbij geven ze niet aan wie dat gaat betalen", zegt Van Dam. "De provincie Zuid-Holland heeft al gezegd geen extra geld beschikbaar te stellen. Als de gemeente Leiden dit ook niet doet, dan rijden er straks weliswaar in Leiden meer stadsbussen, maar in de randgemeenten minder streekbussen."

"Het openbaar vervoer heeft twee functies: het zo snel en doelmatig vervoeren van mensen en beschikbaar zijn voor mensen die geen andere vervoersmiddelen tot hun beschikking hebben zoals een auto. Voor iedere woonkern moet goed openbaar vervoer beschikbaar zijn. Er moet een optimum worden bereikt tussen de verschillende belangen. Zoals Leiden redeneert zou iedere gemeente kunnen redeneren, en dan kom je niet vooruit", aldus Van Dam. Feitelijk verwijt hij Leiden egocentrisch te handelen bij de nieuwe aanbesteding.