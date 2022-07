De gemeenteraad van Voorschoten is niet gerust over de bouw van het nieuwe recreatiepark Vlietland. Er liggen plannen om aan de overkant van de Vliet bij Krimwijk 2 zo'n 222 vakantiewoningen, een restaurant, een bedrijfsgebouw en 569 parkeerplaatsen neer te zetten. "Dit komt overeen met een oppervlakte van meer dan vier voetbalvelden. Zo wordt het natuurgebied opnieuw aangetast", klinkt er vanuit de raad.

Vanuit de politiek klinkt het woord 'opnieuw' omdat er al eerder groen van het gebied is afgesnoept door de komst van de Rijnlandroute. "Het gevolg is minder CO2- en fijnstofopname en negatieve gevolgen voor de biodiversiteit." Verder wordt er gewezen op de beperkte toegankelijkheid van het gebied als het vakantiepark er komt. "Het wordt omheind en afgesloten met een slagboom."

Formeel gaat de gemeente Voorschoten niet over de ontwikkelingen in het gebied. Vlietland behoort namelijk tot de gemeente Leidschendam-Voorburg. Desalniettemin wil de Voorschotense raad dat het gemeentebestuur in actie komt voor deze plannen in de 'achtertuin van Voorschoten'. Er is gevraagd om een informatiebijeenkomst met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Verder wil de gemeenteraad dat Voorschoten, ondanks dat de plannen al vergevorderd lijken te zijn, er over kan meepraten.