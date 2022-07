Het Werninkterrein tussen het spoor en de Rijn krijgt definitief twee extra ontsluitingen. Een tunnel onder de spoordijk naar de Hoge Mors ter hoogte van de Amethistkade was al eerder in de plannen opgenomen. De oversteek van de Dr. Lelylaan voor langzaam verkeer had meer voeten in de aarde, maar ook daar is de knoop nu doorgehakt. Er komt een fietsviaduct langs het spoor.

Achter het Werninkterrein loopt nu een zandpad langs het spoor. Dat wordt vervangen door een fietspad en wordt doorgetrokken tot de Dr. Lelylaan. Daar gaat het via een nieuw aan te leggen fiets- en wandelviaduct over de weg heen om vervolgens aan te sluiten op de Morsweg. Dat was eerder ook al de bedoeling, maar op verzoek van de gemeenteraad is nog eens goed gekeken of er nog andere varianten denkbaar waren. Samen met belanghebbenden zijn acht varianten onderzocht, maar het viaduct komt alsnog als beste optie uit de bus. Wel wordt er nu gekozen voor de inpassingsvariant waarbij het aanwezige groen en de bomen maximaal ontzien worden. De extra kosten bedragen 1,3 miljoen euro. De extra ontsluitingswegen zijn nodig omdat het Werninkterrein de komende jaren wordt getransformeerd tot woonwijk met 600 tot 700 nieuwe woningen. Auto's kunnen de nieuwe wijk straks bereiken via de nieuw aan te leggen tunnel naar de Hoge Mors en via de Amphoraweg. Die laatste ontsluiting is echter niet geschikt voor alle extra fietsers en voetgangers. Die zouden dan de drukke Dr. Lelylaan over moeten steken. Ze krijgen daarom een eigen overkluizing die naast het bestaande spoorviaduct wordt aangelegd.