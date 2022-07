Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen dat er in Leiden een monument komt ter nagedachtenis aan de slavernij. Ze steunen hiermee de oproep van comité 30 juni/1 juli Leiden. Jacintha Groen, voorzitter van het comité, riep donderdag bij de herdenkingsbijeenkomst bij Museum Volkenkunde op tot de komst van een monument of fysieke gedenkplek.

PvdA-wethouder Abdelhaq Jermoumi was een van de sprekers bij de bijeenkomst. Hij beloofde zich sterk te zullen maken voor het monument waar de organisatoren al een tijd lang om vragen. Volgend jaar is de herdenking dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Daar wil de gemeente Leiden bij stil gaan staan, zegt wethouder Jermoumi.

Jacintha Groen heeft de gemeente eerder ook gevraagd de rol van Leiden in de slavernij te laten onderzoeken door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden en het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit van Leiden.