De acht wijkverenigingen in de Leidse binnenstad zijn voorzichtig positief over de plannen van het nieuwe college. De wijkverenigingen kijken vooral uit naar hoe het college aan de slag gaat met de titel van het coalitieakkoord: "Samen leven in Leiden."

De wijkverenigingen hopen, in tegenstelling tot de vorige periode, tot een vruchtbare samenwerking met de wethouders te kunnen komen. Juist het coalitieakkoord op hoofdlijnen geeft de wijkverenigingen het vertrouwen om een goede samenwerking met de gemeente op te kunnen bouwen. Hiervoor vinden de wijkverenigingen het belangrijk om als volwaardige partner te worden gezien. Zij vragen daarom dat er evenveel gewicht aan hun belangen kan worden toegekend, als aan de belangen van partijen als Centrummanagement, de horeca, de Universiteit of de 3 October Vereeniging. Ook pleiten de wijkverenigingen ervoor om meer betrokken te worden bij projecten in de binnenstad, met meer ruimte voor advies vanuit de bewoners. De wijkverenigingen komen ook met voorstellen en kritiek over zaken, die zij in het collegeakkoord missen. Zij vragen om meer vergroening in de binnenstad, zoals in de stegen, Breestraat, Haarlemmerstraat en Beestenmarkt. Ook vragen de verenigingen om maatregelen tegen overmatig alcohol- en drugsgebruik en bestrijding van geluidsoverlast. Tenslotte vinden ze de uitbreiding van de capaciteit bij handhaving te gering.