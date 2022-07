De Leidse moordmakelaar Delano R. heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Dat meldt onze mediapartner Omroep West. De man heeft volgens de rechtbank de opdracht tot vijf liquidaties gegeven. Ook werden er elf moordaanslagen voorbereid. Delano R. was de leider van motorclub Caloh Wagoh en volgens de rechtbank het hoofd van een criminele organisatie.

De straf voor Delano R. is even hoog als de eis van het Openbaar Ministerie. Die had in januari ook al een levenslange gevangenisstraf geëist. De uitspraak is onderdeel van het Eris-proces. In totaal stonden negentien verdachten voor de rechter voor de verschillende liquidaties. De uitspraken tegen de overige verdachten volgen dinsdagmiddag.

Tijdens het megaproces, dat meer dan zestig dagen in beslag nam draaide het om vijf geslaagde liquidaties. Een ervan is de moord op Farid Souhali. De 39-jarige man uit Houten werd in april 2017 in zijn auto doodgeschoten terwijl hij geparkeerd stond op het parkeerterrein op de grens van Wateringen en Den Haag. De vier overige liquidaties zouden in Breukelen, Rotterdam, Spijkenisse en Amsterdam hebben plaatsgevonden.

Daarnaast zouden de verdachten tussen januari en augustus nog hebben geprobeerd om elf mensen van het leven te beroven. Soms bleef het volgens het OM bij een voornemen, maar in sommige gevallen werden de plannen ook in werking gezet en hadden de potentiële slachtoffers geluk dat ze niet konden worden uitgevoerd.

Zo zou uit geheime berichten blijken dat een doelwit in leven is gebleven omdat hij niet kwam opdagen op de plek waar een moordcommando hem had verwacht. En een ander lijkt de dans ontsprongen te zijn omdat de politie een aantal verdachten aanhield vlak bij het huis van een mogelijk doelwit. De verdachten hadden automatische wapens en bivakmutsen bij zich en reden in een gestolen auto.

De vijf vermoorde mannen waren allemaal actief in het criminele circuit. Toch zouden er bijna onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Want bij een mislukte moordpoging wilde het moordcommando een drugshandelaar ombrengen, maar stond het met een raketwerper bij het verkeerde adres. Omdat het wapen weigerde, zijn de nietsvermoedende bewoners waarschijnlijk aan de dood ontsnapt.