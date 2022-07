Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft weer strengere coronamaatregelen ingevoerd. In verband met het oplopende aantal besmettingen in het land vraagt het ziekenhuis om weer een mondkapje te dragen.

Vooral voor bezoekers van patiënten die zijn opgenomen op een verpleegafdeling worden de regels strenger. Om besmettingen van kwetsbare patiënten te voorkomen wordt hen gevraagd om altijd een mondkapje te dragen. Ook wordt verzocht om met zo min mogelijk mensen te komen.

Voor patiënten verandert er weinig. Zij mogen nog steeds geen begeleider meenemen naar een afspraak. Alleen minderjarigen mogen dat wel. Handen worden niet geschud en bij de behandeling kan er aan de patiënt gevraagd worden een mondkapje te dragen. Medewerkers van de zorg dragen binnen de 1,5 meter ook weer een mondkapje.

Het LUMC is in de Leidse regio het enige ziekenhuis dat deze extra maatregelen neemt. Het Alrijne Ziekenhuis in Leiden en Leiderdorp heeft vooralsnog nog niets veranderd aan het beleid.