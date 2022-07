Roken is niet alleen schadelijk voor de roker zelf en iedereen die gratis meerookt in de omgeving, maar ook de sigarettenpeuken zijn niet goed voor het milieu. In het filter zit plastic en allerlei chemische stoffen. Elke jaar gaat De Grachtwacht Leiden daarom op peukenjacht in de stad.

Afgelopen zaterdag trokken vrijwilligers van De Grachtwacht Leiden weer door de stad om peuken te rapen. In twee uur tijd werden er 13.200 peuken verzameld. Hotspots in de stad zijn horecagelegenheden en studentenhuizen. Het plastic in de filters wordt niet afgebroken en omdat peuken gemakkelijk tussen stoeptegels terechtkomen zijn ze lastig te verwijderen.

De verzamelde peuken worden door De Grachtwacht naar Go Clean de Liemers. Deze organisatie schrijft rapporten over zwerfvuil.