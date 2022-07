De renovatie van het Leidse stadhuis is afgerond en het gebouw is vandaag weer in gebruik genomen. Het stadhuis was sinds begin 2020 gesloten voor een grote verbouwing.

In het verbouwde stadhuis zijn werkplekken gerealiseerd voor veel meer ambtenaren dan voorheen. Ook het stadsbestuur keert er vandaag terug. Het monumentale pand biedt nu ruimte aan meer dan 500 medewerkers. Ook is het stadhuis nu deels toegankelijk voor publiek.

Het stadhuis wordt onder andere de werkplek van het college van burgemeester en wethouders en ook de gemeenteraad gaat er na de zomervakantie weer vergaderen. De publieke dienstverlening, zoals het aanvragen van rijbewijs of paspoort, blijft in het Stadskantoor in LEVEL achter Leiden Centraal Station.

Gelijk met de verbouwing zijn ook de monumentale raadzaal, de gevel aan de kant van de Breestraat, de toren en het klokkenspel gerestaureerd. De werkzaamheden in de raadzaal en op de bestuursverdieping duren nog tot en met de zomer.

Open huis

Op 10 en 11 september organiseert de gemeente gelijk met de Open Monumentendagen een open huis voor inwoners en relaties. Vanaf oktober gaat ook de trouwzaal weer open voor bruidsparen.