De gemeente Leiden probeert het wel, maar nieuw beleid in de strijd tegen ‘no cure, no pay’-bureaus komt nog niet van de grond. De laatste jaren maken inwoners, mede door hulp van gespecialiseerde bureaus, steeds vaker bezwaar tegen hun WOZ-waarde en dat kost de gemeente jaarlijks tonnen.

Wethouder Dirkse kondigde vorig jaar dan ook aan om met nieuw beleid te komen, maar een jaar later is daar nog niet veel mee gedaan. De gemeente kijkt voor oplossingen vooral naar de overheid.

"Erg teleurstellend", zegt Thijs Vos, fractievoorzitter van Partij Sleutelstad. Zijn partij drong erop aan om het proces duidelijker en transparanter te maken. "Dit proces is als inwoner erg lastig te doorgronden en daardoor drijft het Leidenaren in de armen van ncnp-bureaus die er een verdienmodel van maken", zegt Vos. "Het is dan ook teleurstellend dat er nog geen concrete stappen zijn gezet."

Meerdere inwoners zien de waarde van hun huis jaarlijks flink stijgen en zijn daar niet allemaal blij mee. De WOZ-waarde is namelijk van belang voor meerdere belastingen. Onder meer de onroerende zaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting, je eigen woningforfait en erfbelasting.

Om tot de WOZ-waarde te komen, taxeert de gemeente niet ieder huis individueel, maar wordt er met een model gewerkt. Daarbij kijken ze onder meer naar de oppervlakte van het huis, de staat waarin het verkeert en de waarde van naastgelegen woningen. Een taxateur van de gemeente controleert vervolgens de uitkomst. Ben je het er niet mee eens, dan kun je bezwaar maken.

De laatste jaren maken steeds meer Leidenaren gebruik van de diensten van ncnp-bureaus. Waar er in 2018 nog zo'n 660 bezwaren van deze bureaus afkwamen, waren dat er in 2021 maar liefst 1.721 en ook dit jaar ziet de gemeente weer een forse stijging. Sleutelstad sprak met meerdere inwoners die bezwaar probeerden te maken, maar daarin niet allemaal even succesvol waren. Lees hier meer over de ervaringen van Leidse huiseigenaren.

Gepaard met de groeiende populariteit van ncnp-bureaus gaan de toenemende kosten van de procedure. In 2020 bedroegen de proceskosten bijna 225.000 euro en de arbeidskosten 165.000 euro. "Een verdienmodel dat de gemeente op kosten jaagt", zei toenmalig wethouder Dirkse over deze bureaus. Hij zei dan ook actie te ondernemen.

Een jaar later is er wel wat geprobeerd, maar worstelt de gemeente nog steeds met ncnp-bureaus. Zo is er ingezet op meer informeel contact met bewoners, maar het animo onder inwoners nam juist af. Ook moest er een nieuw modern taxatieverslag komen. Alleen wordt daar in andere gemeenten eerst nog mee geëxperimenteerd. Als derde denkt de gemeente er aan om meer te werken met voormeldingen, maar daar zijn ze ze nog niet aan begonnen.

De gemeente Leiden wacht vooral op landelijke regelgeving. "Je wilt met een goede oplossing komen, niet met een snelle", zegt een ambtenaar van de gemeente. De verwachting is dat het kabinet voor de zomer reageert op de problematiek.