De N206 Ingenieur G. Tjalmaweg is begin juli tussen de N441 en de A44 Leiden-West een aantal avonden en nachten en een weekend in juli afgesloten. De aannemers Comol5 en Boskalis combineren dan hun werkzaamheden op en nabij de Torenvlietbrug om de hinder voor het verkeer en omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Autoverkeer en fietsers worden omgeleid via bebording. Vanaf maandagochtend 11 juli rijdt het verkeer tussen Leiden en Katwijk over de nieuwe Torenvlietbrug.

Van maandag 4 juli tot en met donderdag 7 juli is de Tjalmaweg tussen 20.00 uur en 6.00 uur afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting is op het deel tussen de N441 en de Willem Einthovenstraat. De Willem Einthovenstraat blijft bereikbaar vanuit de richting Leiden. Ook de toe- en afritten van de A44 bij Leiden-West blijven toegankelijk. Fietsers hebben tijdens deze afsluiting gewoon doorgang over de Torenvlietbrug.

Weekendafsluiting

Vanaf vrijdagavond 8 juli tot en met maandagochtend 11 juli is de Tjalmaweg in beide richtingen voor al het verkeer afgesloten. De weg is dicht tussen de aansluiting met de N441 en de Rhijnhofweg, inclusief de Torenvlietbrug en een deel van de aansluiting A44 Leiden-West. De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Bedrijven op het Leiden Bio Science Park en onder andere Corpus zijn bereikbaar via de Wassenaarseweg.

Hulpdiensten en bussen Arriva

Autoverkeer en fietsers worden omgeleid middels bebording. Tijdens de avond- en nachtafsluitingen kunnen de hulpdiensten en bussen van Arriva doorrijden langs de werkzaamheden. Tijdens de weekendafsluiting worden hulpdiensten en bussen omgeleid.