De gemeente Leiden is niet van plan aanpassingen te doen aan het veelbesproken en meerdere keren vernielde Indië-monument. De Leidse Partij voor de Dieren vindt dat het monument niet 'het volledige verhaal' vertelt en vroeg het stadsbestuur of zij op een of andere manier meer context wil geven bij het monument.

Dat schrijft mediapartner Omroep West. "Op dit moment zien we daar geen rol in voor de gemeente Leiden", antwoordde het stadsbestuur.

Het monument bij molen De Put werd half juni met paarse verf beklad en eerder werd het al ingepakt met plastic zakken. Die acties werden opgeëist door actiegroep Doorbraak, die ook opriep tot een beeldenstorm op monumenten met een koloniaal verleden. Ook Doorbraak vindt dat het monument te weinig oog heeft voor het leed dat Indonesiërs is aangedaan.

Het Indië-monument bij molen De Put is geplaatst ter herinnering aan de 26 inwoners van Leiden die als militair sneuvelden tussen 1945 en 1952 in het voormalig Nederlands-Indië. "Het monument is niet bedoeld als uitleg van de geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog"", zo verklaart het stadsbestuur de keuze om geen aanpassingen te doen aan het monument. Ook deed de gemeente eerder al aangifte van de vernielingen.

De Leidse PvdD wijst er in hun betoog op dat premier Mark Rutte eerder dit jaar excuses aanbood aan de bevolking van Indonesië voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

"Ziet het college ook een rol voor zichzelf om onze rol in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog te erkennen?", vroeg Malcolm Jones namens de PvdD. "Nee", was het antwoord van de gemeente. "Met uitzondering van de op het monument benoemde veteranen zien wij geen specifieke link tussen Leiden en de onafhankelijkheidsoorlog."

"We beseffen dat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog als geheel meer leed heeft veroorzaakt, maar dit monument is gewijd aan het verlies en het verdriet van omgekomen jonge Leidse mannen", zo schrijft het stadsbestuur. Daarom gaat de gemeente de tekst niet aanpassen. Wel wil de gemeente 'in breder perspectief gaan bezien hoe aandacht gegeven kan worden aan de hele geschiedenis'.

Frans Werter, de zoon van de maker van het monument, noemde de vernielingen eerder al 'ongepaste en misplaatste acties'. Boosheid en teleurstelling overheerst bij Werter. "Het is niet de intentie van dit Indië-monument om een koloniale oorlog te verheerlijken", legde hij uit. "Het laat zien wat gewone Nederlandse jongens daar is overkomen. In feite zijn ze ook slachtoffer van deze oorlog. Dus de bekladders gaat met deze actie voorbij aan de intentie van dit kunstwerk."

Werter begrijpt heel goed dat het denken over de oorlog in Indië veranderd is en vindt dat ook een goede zaak. "Het was ook een vuile oorlog, dat mag je best benoemen. Maar mijn vader, zelf een oud- Indië-veteraan, wilde vooral laten zien wat hem en zijn maten daar is overkomen."