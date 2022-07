Wie eind 2026 of begin 2027 over de N11 langs Zoeterwoude rijdt of af wil slaan richting industriegebied de Grote Polder, zal weinig meer herkennen van de huidige situatie. Om niet alleen in de (brede) spits, maar de hele dag vier treinen per uur te kunnen laten rijden over het spoor tussen Leiden in Utrecht, moet de overgang bij de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude ongelijkvloers gemaakt worden.

Er wordt al geruime tijd over het enorme project gesproken en de plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De uitvoering laat nog enkele jaren op zich wachten.

De rest van dit jaar heeft de Provincie Zuid-Holland nodig voor de verdere uitwerking en actualisering van de plannen, maar ook voor gesprekken met de omgeving. Eind dit jaar kan de Zoeterwoudse gemeenteraad zich dan naar verwachting over het bestemmingsplan uitspreken.

Maar dat is dan pas het begin van een grootscheepse herinrichting van het gebied die jaren in beslag gaat nemen. Om weg- en spoorverkeer van elkaar te scheiden is nogal wat nodig. Om te beginnen vijftig à zestig miljoen euro. Dat geld is nodig voor een hele serie voorbereidende maatregelen.

Er moeten kabels en leidingen worden verlegd, de fietstunnel die nu onder de N11 doorloopt wordt flink verlengd, er komen zeven meter hoge op- en afritten van en naar de N11 en er moet een 'palenmatras' in de slappe ondergrond worden aangebracht, zodat deze stevig genoeg wordt om de fly-overs op te bouwen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Normaal gesproken is ProRail aan als het om aanpassingen aan de spoorweginfrastructuur gaat, maar omdat de N11 hier een belangrijk onderdeel van het project is, wordt daar hier van afgeweken.