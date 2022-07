Voor alle Leidse huiseigenaren is het ieder jaar weer een spannend moment als-ie op de deurmat valt. De waardering van je huis in de vorm van de Waardering Onroerende Zaken, (WOZ) aanslag. De gemeente bepaalt via een model wat een woning in theorie waard is, maar zit daar soms flink naast.

De laatste jaren maken inwoners, mede door hulp van gespecialiseerde bureaus, steeds vaker bezwaar en dat kost de gemeente jaarlijks tonnen. Alle drie de partijen worstelen met dit probleem, en met elkaar. Maar liefst negenhonderdduizend euro. Zoveel is het huis van een inwoner uit het centrum op dit moment waard. De Zwitserse bewoner die vanwege privacyoverwegingen niet met zijn naam in het stuk genoemd wil worden (naam wel bekend bij de redactie), ziet de waarde van zijn huis elk jaar met 7 procent stijgen. Inmiddels is zijn huis de helft meer waard geworden sinds het nieuw gebouwd werd. "Het is alsof ze een salami afsnijden. Iedere keer neemt de gemeente een extra stukje", zegt hij geërgerd. Dat de Zwitser er niet blij mee is, komt omdat zijn WOZ-waarde van belang is voor verschillende belastingen. Zo wordt de waarde van een woning gebruikt voor de onroerende zaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting, het eigen woningforfait en de erfbelasting. Om tot de WOZ-waarde te komen, taxeert de gemeente niet ieder huis individueel, maar wordt er met een model gewerkt. Daarbij kijken ze onder meer naar de oppervlakte van het huis, de staat waarin het verkeert en de waarde van naastgelegen woningen. Een taxateur van de gemeente controleert vervolgens de uitkomst. Nattevingerwerk noemt een inwoner van de Garenmarkt het proces. "Je huis wordt vergeleken met net verkochte panden in de buurt. Zo is Garenmarkt 3 recent verkocht voor boven een miljoen. Alleen mijn woning is totaal anders dan dat pand. Hier op de Garenmarkt is geen enkel huis hetzelfde. Dus dat is appels met peren vergelijken", zegt hij. "Erg frustrerend en uiterst irritant." Wanneer je het niet eens bent met de uitkomst, kun je bezwaar maken. De Zwitserse inwoner van het centrum deed dat een keer. Bij de gemeente maakte hij online bezwaar, maar kreeg nul op het rekest. "Ze vergeleken mijn huis met andere woningen in de buurt, maar dat waren hele andere type woningen", zegt hij. Een gespecialiseerd bureau inschakelen deed hij niet, want hij wilde de gemeente niet schaden. "Dat vind ik niet prettig."