Het heeft even geduurd, maar binnenkort is het eindelijk zover. Dertig jaar na het oorspronkelijke idee rijdt de ouderwetse stoomtrein Katwijk Leiden een heel rondje rond het Valkenburgse Meer. Daarnaast heeft het bijbehorende smalspoormuseum een complete make-over gehad.

Het Valkenburgse smalspoor kent een geschiedenis van 52 jaar. Voormalig voorzitter Pieter van der Ham kan het zich nog goed herinneren. “Het avontuur begon in 1969 tussen tussen Wassenaar en Katwijk, daar lag een smalspoor van dertien kilometer lang. Het idee ontstond toen om dit spoor te gaan onderhouden en te exploiteren.” Als puber was Van der Ham al betrokken bij het smalspoor. ‘We zijn met bijna niets begonnen en zijn nu een van de grootste smalspoororganisaties ter wereld”, vertelt hij aan mediapartner Omroep West.

De eerste zeven jaren verliepen voorspoedig. In 1977 werd het beheer van het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. Eind jaren tachtig besloot Staatsbosbeheer, eigenaar van de Katwijkse Zuidduinen, dat het toeristentreintje niet langer door de duinen mocht lopen. De Stichting Nationaal Smalspoormuseum werd opgericht met het doel een museum en bijbehorende museumlijn te exploiteren.

Vanaf 1993 werd over een nieuwe route gereden, rondom het Valkenburgse Meer, langs de toenmalige vliegbasis Valkenburg. Deze route wordt nog steeds gebruikt. De route loopt langs ongeveer driekwart van het meer. Vanaf het begin is het de bedoeling om ook het laatste stuk langs het meer aan te leggen, zodat er een heel rondje om het meer gemaakt kan worden.

Na dertig jaar is dat eindelijk gelukt. Vrijdag was het zover. Het eerste proefrondje werd gereden: “We zijn al drie jaar bezig om het spoor te realiseren”, zegt Van der Ham. “We doen alles zelf. Niet alleen de restauratie van de locomotieven, maar ook een groot deel van de bouw van onze gebouwen, de inrichting van de expositie. En nu ook de aanleg van deze laatste kilometer spoor met een spoorbrug. We moeten hellingen nemen en dat is een klus die enorm is als je dat met vrijwilligers moet klaren.”

Die vrijwilligers, 150 in totaal, zijn nu in de afrondende fase van de werkzaamheden. “Later dit jaar kan het publiek ook eindelijk het Valkenburgse Meer rond.” Wanneer precies, is nog niet duidelijk. Van der Ham hoopt op oktober. “We willen zeker zijn dat het veilig is.”

Het museum is vernieuwd met hulp van Jora Vision uit Rijnsburg. Dit bedrijf ontwikkelt wereldwijd themaparken zoals Disneyland en de Efteling en heeft veel sympathie voor de vrijwilligers van het smalspoormuseum. Ze zeiden: “Jullie doen heel erg leuk werk, wij zitten in de buurt, we gaan jullie helpen”, vertelt Peter Soonius van Stoomtrein Katwijk Leiden. “We sturen geen hoge rekeningen, want dat kunnen jullie toch niet betalen, maar we zorgen er wel voor dat dit museum meer een beleving wordt. En dat is gelukt”, vertelt de enthousiaste Soonius. “Zij hebben ons geholpen om het verhaal van het smalspoor op een aantrekkelijke manier neer te zetten.”