Alle verkeerslichten op de Centrumroute in Leiden zijn in een netwerk met elkaar en met lijnbussen verbonden, en geven informatie aan elkaar door. Het systeem dat door de gemeente in samenwerking met Arriva is ontwikkeld, moet in de toekomst gaan zorgen voor een betere doorstroming van bussen op de Centrumroute.

In het systeem wordt bijgehouden hoeveel verkeer er op de route rijdt en waar filevorming ontstaat. Door al deze informatie in het nieuwe systeem slim te combineren, wordt het mogelijk om lijnbussen bij elk kruispunt door te laten rijden met zo min mogelijk oponthoud. Op de Centrumroute krijgt de bus straks bij kruisingen voorrang op het overige verkeer. Testen

Vorige week is het systeem op een deel van de route getest. Een bus is een aantal keer heen en weer gereden tussen de Lammenschansweg en de Langegracht. De verkeerscentrale van de gemeente leverde nuttige informatie over de verkeerslichten en de verkeersregelingen. De resultaten van de test worden nu geëvalueerd. Aan het eind van het jaar vindt er weer een test plaats.