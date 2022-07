Jeroen Straathof is benoemd tot kwartiermaker voor een nieuwe Leidse schaatsschool. De voormalige langebaanschaatser en baanwielrenner, die bij de laatste winterspelen in Peking nog leiding gaf aan de Belgische schaatsploeg, wil dat in de nieuwe ijshal dagelijks les gegeven gaat worden. "We krijgen veel meer mogelijkheden, die willen we ook benutten."

De schaatshal aan de Vondellaan wordt komend seizoen voor het laatst gebruikt. "Ze zijn al hard aan het bouwen aan de Voorschoterweg", vertelt Straathof. "In de nieuwe hal krijgen we twee verdiepingen met ijsvloeren. Op de begane grond komt een ijshockeybaan en een tweede baan. Op de eerste etage komt een rondlopende baan voor de langebaanschaatsers."

In het ijsseizoen biedt de ijshal aan de Vondellaan nu drie lesmomenten in de week aan. "We willen eigenlijk naar zes dagen schaatsles in de week", onthult Straathof zijn ambitie. "We willen de vrijwilligers die we nu hebben, graag meenemen naar de nieuwe schaatshal. Tegelijk hebben we nieuwe vrijwilligers en trainers nodig. En we willen nieuwe mensen motiveren om te gaan schaatsen, vooral de jeugd."

Om de jeugd te bereiken, heeft hij al een idee bedacht: "We zitten te denken aan schoolschaatsen. Dan kan bijvoorbeeld een aantal weken de gymles gegeven worden op het ijs." Wat de kinderen dan precies gaan doen op het ijs, maakt de kwartiermaker niet zoveel uit: "We vinden het geweldig als ze gaan schaatsen. En of ze dan gaan kunstschaatsen, langebaanschaatsen, ijshockeyen of shorttracken maakt niet uit."