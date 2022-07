De schade door vandalisme aan de volière in het Plantsoen bedraagt 5.000 euro. Zeker tien vogels zijn ontsnapt. Van zeven vogels ontbreekt elk spoor. Ze zijn vermoedelijk dood. Het vandalisme is het werk van 'De Zwarte Tulp'. De gegevens van de daders zijn bekend. Nu wordt onderzocht of de vernielingen gekoppeld kunnen worden aan specifieke personen.

"Vorige week is in de nacht van vrijdag op zaterdag het gaas van het vogelverblijf opengeknipt", aldus wethouder Ashley North (GroenLinks). "Daardoor konden de vogels ontsnappen." Op de vogelkooi werd de tekst 'Vogelvrij' aangebracht. De toegangsdeur is vernield en in het vogelverblijf was alles overhoop gehaald. Het gaas is provisorisch gerepareerd. Mogelijk komt daar binnenkort vandalismebestendig staal voor in de plaats. De toegangsdeur zal worden vervangen. De bekladding is weggehaald.

"De gemeente Leiden heeft aangifte gedaan. Kinderboerderij Merenwijk wil via Facebook in contact komen en het het gesprek aangaan met personen die het niet eens zijn met het houden van vogels in de volière in het Plantsoen", laat North weten. De komende tijd houdt de politie en handhaving de kooi extra in de gaten.