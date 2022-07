Wat doe je als je kind gepest wordt op school? Wat bespreek je met je kind? Hoe kijk je naar de opvoeding die andere kinderen krijgen? Bij de cursus 'Weerbaar opvoeden' leren ouders van elkaar en dat geeft verbinding in de wijk. Projectmanagers Naima Reggani en Christien Hoek willen de training in heel Leiden uitrollen.

Weerbaar opvoeden bestaat uit een serie van vier bijeenkomsten, waar steeds een ander thema centraal staat: basiswaarden opvoeding, discriminatie en uitsluiting, verschillen in opvoeding bij jongens en meisjes en normen en waarden. De groepen bestaan uit maximaal tien ouders. "Het zijn best persoonlijke zaken die besproken worden", zegt Hoek, die werkt voor jeugd- en jongerenwelzijnsorganisatie SOL. "En wat op de cursus besproken wordt, blijft binnen de cursus", zegt Reggani van Buzz Leiden.

Omdat tijdens de eerste bijeenkomst vaak veel overhoop wordt gehaald, zijn er ook trainers die ervoor kiezen vijf keer bij elkaar te komen. "Meestal is de eerste keer erg emotioneel. Het gaat over je eigen opvoeding en dan komen er ook wel wat zakdoekjes aan te pas", zegt trainster Fatiha.

Oordelen

Reggani benadrukt dat het er niet om gaat om te oordelen over de opvoeding van anderen. "Er is geen goed of fout. We hebben deze cursus opgezet omdat we merkten dat mensen veel vragen hebben over opvoeden. En als je tussen twee culturen zit met je kinderen, roept dat extra vragen op."

Maar de cursus is zeker niet alleen bedoeld voor mensen met een migratie-achtergrond. "Nederlandse ouders zijn ook van harte welkom", zegt Hoek. "We zien ze tot nu toe nog niet zo vaak, maar deze cursus is voor iedereen. We hopen dat er meer verbinding ontstaat, als mensen met elkaar praten. Meer begrip krijgen voor elkaar en zich daardoor veiliger voelen in hun wijk."

Boekje

De cursus Weerbaar opvoeden ging afgelopen jaar van start in De Mors, maar Reggani en Hoek gaan er ook in andere wijken mee aan de slag. "We zijn al bezig in de Merenwijk, we gaan naar Leiden-Noord en ook naar de binnenstad." Daarom lieten Reggani en Hoek twee trainsters een boekje over de cursus uitreiken aan de pas aangetreden wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs).

Jermoumi is blij met projecten als deze en beloofde dat de komende collegeperiode het stadsbestuur de cursus blijft ondersteunen. "Ik ben zelf ook vader en ik weet nog dat ik allerlei websites opzocht om zoveel mogelijk over opvoeden te lezen. De ene keer doe je het goed en de andere keer wat minder. Er zijn voor ouders veel uitdagingen. Ik ben er trots op dat wij dit als stad aanbieden. Zeker als het ook naar andere wijken gaat."

Contact

Wie meer wil weten over de cursus Weerbaar opvoeden kan contact opnemen met Naima Reggani (06-30920996, n.reggani@buzzleiden.nl) of Christien Hoek (06-83895094, choek@solnetwerk.nl)