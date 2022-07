Leiden kijkt terug op een drukke, onrustige Oud en Nieuw-viering. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad over het verloop van de afgelopen jaarwisseling. Het cijfer dat er uitspringt is de schade aan gemeente-eigendommen. Die was met een prijskaartje van maar liefst 166.786 euro ruim een ton hoger dan vorig jaar.

Die hoge rekening komt door een aantal vernielingen en branden. Veel parkeerautomaten waren van een beschermende kap voorzien, toch is er één volledig vernield. Alleen de kosten daarvan bedroegen al 18.500 euro. Van het Vijfhovenhuis aan de Hoflaan bleef weinig na een verwoestende brand niet veel meer over dan een smeulende puinhoop. Schade: 67.643 euro. Buurthuis Stevenshof moest het ook flink ontgelden. Daar werden voor 15.000 vernielingen aangebracht.

Andere hoge kostenposten waren de fontein in de Leliestraat (10.000 euro), verschillende afvalbakken (12.350 euro) en vernielingen aan speelplekken (39.506 euro). Doordat bij deze incidenten geen aanhoudingen zijn verricht, zijn de kosten niet op de daders te verhalen.

Stijging incidenten

Ook op andere vlakken zijn de cijfers gestegen. Hulpdiensten moesten massaal uitrukken. De brandweer ontving 67 meldingen, een fikse stijging ten opzichte van de 37 meldingen van het jaar ervoor. De politie noteerde 58 incidenten, vijf meer dan vorig jaar. Ook waren er dit jaar weer aanhoudingen: drie stuks, hetzelfde aantal als twee jaar eerder, tegenover geen enkele bij de jaarwisseling van 2020-2021.

De meeste incidenten vonden plaats in de wijken Haagweg-Zuid en de Slaaghwijk. Deze wijken waren al aangewezen als aandachtslocaties en zullen dat het komende jaar weer zijn. Het ging om brandstichting, vuurwerkoverlast en vandalisme.

Vuurwerkverbod

Het was de tweede jaarwisseling op rij waarop een algeheel landelijk vuurwerkverbod gold. Dat was in verband met de coronapandemie. Hierdoor was het niet nodig om vuurwerkvrije zones te handhaven. De prioriteit van handhaving en politie lag bij het handhaven van de openbare orde (en de coronamaatregelen). Ondanks het vuurwerkverbod heeft het LUMC een aantal slachtoffers van zwaar vuurwerkletsel behandeld. Voor komende jaarwisseling is het college van plan om, naast de Leidse binnenstad en parken, ook het Stationsdistrict als vuurwerkvrije zone aan te wijzen.

"De wederom bijzondere omstandigheden dit jaar maakten het verloop van Oudejaarsavond vooraf onvoorspelbaar", schrijft het college van B&W verder. "Er was sprake van een lockdown, een vuurwerkverbod, de sluiting van de horeca en een verbod op evenementen en feesten. Onduidelijk was in welke mate het afsteken van vuurwerk als uitlaatklep zou dienen en in hoeverre ongeregeldheden zouden kunnen ontstaan door onvrede vanwege de coronamaatregelen. De hulpdiensten, gemeente en partners hebben intensief samengewerkt om, ondanks deze omstandigheden, een veilige jaarwisseling mogelijk te maken."