De gemeente Leiden stelde strenge regels aan de vergunning voor de Peurbakkentocht. Uitgerekend de boot van de gemeente hield zich weer niet aan de afspraken. De Partij voor de Dieren is uitermate teleurgesteld dat de opvarenden het opnieuw nodig vonden om in strijd met de voorschriften plantjes in plastic potjes vanaf de boot naar mensen op de wal te gooien. Daardoor kwam onnodig plastic in het water.

"Mijn partij is verbaasd dat opnieuw plantjes in plastic potjes naar de kade zijn gegooid", aldus raadslid Lianne Raat (PvdD). "Dat gebeurde van de Samen aan de Slag-boot van de gemeente Leiden tijdens de Peurbakkentocht. Niet alle plantjes hebben daarbij de wal gehaald. Bij vorige edities werd met snoep in plastic gewikkeld gegooid. Veel van dat plastic kwam in het water terecht. Wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) heeft toen laten weten dat niks meer gegooid mocht worden van de boten."

Raat vroeg wethouder Van Delft om te reageren op het incident. "De ambtenaren hadden lange schepnetten om daarmee de plantjes aan het publiek aan te bieden", zegt Van Delft. "Dat lukte niet goed. Vervolgens zijn ze met de planten gaan gooien. Ze voelen zich daar nu schuldig over. Het zal niet opnieuw gebeuren. Ze hebben wel alle plantjes die in het water terecht kwamen opgevist."

Voorbeeldfunctie

In het vaarreglement staat duidelijk dat het gooien van spullen naar de wal niet mag. Burgemeester Henri Lenferink liet na de vorige editie van de Peurbakkentocht weten dat het belangrijk is om bij de deelnemers tussen de oren te krijgen dat de omgeving vervuilen met allerlei rommel 'not done' is. Ook toen gooide de gemeente met plantjes.

Raat vertelde Sleutelstad dat ze foto's heeft gezien waaruit blijkt dat niet alle plantjes uit het water zijn gevist. "Ik heb hier in 2018 en 2019 al veel stampij over gemaakt. Het is leuk als er snoep naar het publiek wordt gegooid, maar er kwam zoveel plastic in het water. We hopen dat het met de regelgeving minder wordt, maar de gemeente moet dan wel het goede voorbeeld geven."