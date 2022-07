In een weiland langs de Europaweg in Leiden is donderdagavond een paard in een sloot terechtgekomen. Omdat de brandweer met de tankautospuit niet bij het paard kon komen, werd een kleine kraan van de brandweer Haaglanden naar het weiland gestuurd om het dier uit de sloot te takelen.

Het paard is na ruim een uur hard werken op het droge gezet. Door alle inspanning en uitputting zakte het paard door zijn hoeven en is er met spoed een veearts gealarmeerd. Zowel de brandweer als de veearts konden vrijdagochtend niets vertellen over de toestand van het paard.