Op last van de Leidse burgemeester Lenferink is het pand aan de Kenauweg in de Stevenshof waar eerder deze week een handgranaat werd gevonden op grond van de Gemeentewet voor twee weken gesloten.

"Dit incident betekent een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid. Ook heeft het een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat in de buurt", aldus Lenferink. "Dergelijke incidenten leiden vaak tot een geweldspiraal en herhaling van geweld op dezelfde locatie is dan ook aannemelijk. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld voor personen in de aangrenzende kantoorpanden."

Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen is het pand daarom met spoed voor een periode van twee weken gesloten. In die periode wordt bekeken of en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn. De politie is bezig met het onderzoek naar de bedreiging. Het pand blijft in ieder geval tot woensdag 13 juli 2022 gesloten.