Leidse huisartsen doen vandaag mee aan de landelijke staking die plaatsvindt op het Malieveld. Vanmiddag kunnen patiënten alleen voor spoed terecht bij de huisartsenpost. Die is bij uitzondering nu niet alleen in de avond beschikbaar maar ook overdag.

Punten waar de artsen het werk voor neerleggen zijn administratieve rompslomp, meer tijd voor de patiënt en hulp bij de huisvesting van praktijken. Lars Bosman, vanaf september huisarts in opleiding, gaat ook mee naar het Malieveld. "Het is een heel mooi vak maar het moet wel leuk blijven." Hij hoopt vooral dat het vak weer aantrekkelijker wordt voor mensen die de keuze nog moeten maken. "Als je als basisarts continu leest dat er huisartsen stoppen wordt het steeds moeilijker om ervoor te kiezen dat te gaan worden."

Een probleem bij het starten of uitbreiden van een praktijk is het vinden van ruimte. Ook bij praktijk Vernhout bij de Lammenschans is het uitbreiden in ruimte een probleem. Een vergunning werd al twee keer afgewezen omdat er al teveel gebouwd is in de tuin van het pand. Vernhout: "Sinds ik de praktijk in 2016 overnam zijn we enorm gegroeid. In patiënten van 1300 naar 2130. We krijgen elke dag mails van mensen die zich toch willen inschrijven maar die moeten we al een jaar afhouden." Zelf werkt ze een middag in de week thuis door het ruimtegebrek. Een laatste optie is nog om een container in de tuin te zetten en in te richten. "Dat mag wel."

Om aandacht te vragen voor het huisvestingsprobleem van praktijken deden huisartsen van de praktijk Jonkers en Otten uit de Lage Mors onlangs hun spreekuur vanuit een tentje.