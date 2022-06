In Museum Volkenkunde is een nieuwe tentoonstelling geopend: DierenAcademie. Naar aanleiding hiervan gingen de leerlingen van groep 8 van De Hobbit in Leiderdorp en de brugklas van het Rijnlands Lyceum afgelopen dinsdag met elkaar in debat over dierenrechten. Er werden twee stellingen besproken: 'Dieren moeten dezelfde rechten hebben als mensen' en 'Wolven moeten bestreden worden'.

"Wat de kinderen ervan leren is dat je bepaalde kwesties van verschillende kanten kunt bekijken", legt Esther van der Ploeg, Coördinator Educatie van Museum Volkenkunde. Door de stellingen denken de leerlingen na over kwesties waarover ze normaal gesproken niet zo snel bij stil staan. "Waarom vinden we het ene dier vies of eng en willen we het andere dier in huis nemen? Is die wolf nou wel zo 'groot en boos'? Die wolf is eigenlijk hartstikke doodsbang van ons."

Hoe goed de kinderen hebben geleerd zich in de ander te verplaatsen is nog te bezien, wordt duidelijk tijdens het debat. "Wolven zijn terug in Nederland. Da's best, als ik ze zelf maar niet tegenkom", vindt een brugklasser stellig.

DierenAcademie

Bij DierenAcademie zijn dieren omgetoverd tot docenten, die hun bezoekende leerlingen alles leren over hoe zij de wereld bekijken. "DierenAcademie is leuk voor de hele familie, maar snijdt ook een serieus thema aan", aldus Van der Ploeg. "We hebben ons als mens boven de natuur geplaatst. We zouden dus eigenlijk de wereld wat meer door de ogen van dieren moeten bekijken."

De DierenAcademie is tot 30 november te bezoeken.