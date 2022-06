De subsidie Circulair Verwaarden van de gemeente Leiden krijgt een vervolg met een extra subsidieronde in het voorjaar van 2023. Iedereen met een idee over hoe verspilling kan worden tegengegaan, afval kan worden voorkomen of hoe reststromen in de gemeente Leiden een tweede leven kunnen krijgen, kan een aanvraag indienen voor bedrag tot 15.000 euro.

Dankzij de ruim vijftig aanvragen heeft de gemeente inzicht gekregen in hoe partners in de stad bezig zijn met circulaire economie. "Initiatieven die in de eerste drie ronden werden ingediend, laten een enorme professionele aanpak zien en bewijzen dat design, duurzaamheid en innovatie heel goed samengaan", zegt wethouder Yvonne van Delft.

App

"De 18 initiatieven die tot nu toe subsidie kregen, hebben al tot hele mooie, concrete resultaten geleid," vervolgt de wethouder, "zo is er een app ontwikkeld waarmee ouders geholpen worden bij het zindelijk maken van hun kind. Hierdoor worden vele kilo's luierafval voorkomen. Studio Plastiek verwerkt inmiddels vele kilo's harde plastics tot maalgoed en maakt daar nieuwe producten van."

Bewoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers met een circulair initiatief komen in aanmerking voor de subsidie. De eerstvolgende deadline om subsidie aan te vragen zaterdag 10 september 2022. "Heb je nog wat langer de tijd nodig om je project uit te werken dan is de deadline voor de extra subsidieronde 10 januari 2023", aldus een woordvoerder. "Ook initiatieven die in een eerdere ronde nog geen subsidie kregen, mogen opnieuw hun verbeterde plan indienen."

Aanvraag indienen kan via subsidie Circulair Verwaarden.